Таролог Зак заявил, что второй раунд переговоров РФ и Украины может пройти в Европе
Таролог Борис Зак озвучил результаты расклада по вопросу места проведения следующей встречи представителей России и Украины. Об этом сообщил Life.ru.
По словам эксперта, высока вероятность того, что второй этап переговоров состоится в Европе, альтернативой может выступить территория Ближнего Востока.
«Так как Турция частично относится к европейской части Евразийского континента, ее я включил в список возможных претендентов на будущую встречу делегаций России и Украины», — пояснил Зак.
Он также отметил, что на июнь наиболее перспективными местами проведения встречи считаются Турция и Ватикан, причем шансы обоих государств практически одинаковы.