Таролог Зак заявил, что второй раунд переговоров РФ и Украины может пройти в Европе

Таролог Борис Зак озвучил результаты расклада по вопросу места проведения следующей встречи представителей России и Украины. Об этом сообщил Life.ru .

По словам эксперта, высока вероятность того, что второй этап переговоров состоится в Европе, альтернативой может выступить территория Ближнего Востока.

«Так как Турция частично относится к европейской части Евразийского континента, ее я включил в список возможных претендентов на будущую встречу делегаций России и Украины», — пояснил Зак.

Он также отметил, что на июнь наиболее перспективными местами проведения встречи считаются Турция и Ватикан, причем шансы обоих государств практически одинаковы.