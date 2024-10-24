Таролог Зак: цены на автомобили начнут расти во второй половине 2025 года

Многих россиян волнует вопрос о благоприятном времени для совершения крупных покупок. Сейчас цены на автомобили и квартиры «кусаются», однако в ближайшее время не стоит ожидать, что они начнут снижаться. Об этом рассказал астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак в беседе с Life .

Согласно его раскладу, стоимость машин до конца 2024 года и в первой декаде следующего существенно не изменится. Напротив, со второй половины 2025 года возможен небольшой рост цен на автомобили. При этом правительственные меры поддержки автопрома не дадут ожидаемого эффекта.

Зак добавил, что аналогичная ситуация ожидается на рынке недвижимости. Поэтому крупные покупки лучше не откладывать, резюмировал таролог.