Таролог Крылова посоветовала Овнам сосредоточиться на сферах, касающихся денег

Некоторые знаки зодиака имеют шанс изменить свою жизнь до конца лета. Об этом рассказала таролог и нумеролог Виктория Крылова в беседе с « Москвой 24 ».

По словам эксперта, Овны могут получить прибыль или наследство, но для этого нужно сосредоточиться на сферах, связанных с деньгами. Крылова посоветовала представителям знака не откладывать дела на завтра и проявлять настойчивость.

«В противном случае есть шанс остаться у разбитого корыта, ведь вселенная делает такие подарки не просто так», — пояснила таролог.

Она также обратила внимание на Раков. Им предстоит сделать важный выбор, который определит дальнейшую жизнь. А вот Львам нужно поменять образ жизни и ментальное мышление, чтобы избежать разрушений в бизнесе, семье или проблем с личными счетами, считает специалист.