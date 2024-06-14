Таролог Крылова: Львы, Скорпионы и Стрельцы могут рассчитывать на успех в карьере в июне

Тельцы, Львы, Весы, Скорпионы, Девы и Стрельцы во второй половине июня могут рассчитывать на успехи в карьере и улучшение финансового положения. Об этом рассказала нумеролог, таролог, психолог Виктория Крылова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, в жизни Тельцов появятся неожиданные спонсоры, за счет которых увеличатся доходы. Львам прибыль принесут дела, связанные с торговлей. Весы добьются успеха, если проявят нестандартное мышление при решении задач.

Скорпионы в июне получат перспективное предложение по работе, Дев и Стрельцов ожидает большой материальный успех.