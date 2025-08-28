Танцевальные веранды Санкт-Петербурга продолжат работать до декабря

Городские танцевальные веранды продолжат свою работу до декабря текущего года. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в социальных сетях. Его слова привел телеканал «Санкт-Петербург» .

Как отметил чиновник, площадки возродились в этом году по инициативе губернатора Александра Беглова, они являются частью проекта «Серебряный возраст».

Танцевальные веранды, популярные в середине XX века, вновь открылись в мае 2025 года. Теперь под руководством опытных педагогов участники могут освоить вальс, фокстрот и другие танцы. Проект имеет не только развлекательный, но и просветительский характер.