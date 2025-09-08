Talantix: более 40% московских работодателей готовы нанять кандидата без образования

Почти половина столичных работодателей проявляют готовность рассматривать кандидатов без опыта работы и образования. Об этом сообщила « Москва 24 » со ссылкой на результаты исследования CRM-системы Talantix.

Аналитики отметили, что московские компании становятся более лояльными к соискателям. Так, 63% нанимателей не придают значения полу кандидата, 58% — возрасту, а 44% готовы игнорировать отсутствие опыта или образования. Кроме того, 34% закрывают глаза на вредные привычки.

Среди причин такой гибкости эксперты назвали потребность в специалистах определенной квалификации (68%). Дефицит кадров вынуждает 55% опрошенных идти на уступки.