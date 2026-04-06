«Такском»: стоимость ингредиентов для кулича в 2026 году выросла на 6%

Аналитики платформы фискальных данных «Такском» провели исследование и выяснили, что стоимость продуктовой корзины с ингредиентами для кулича увеличилась на 6% в 2026 году по сравнению с 2025 годом. Результаты исследования опубликовал RT .

Согласно анализу более 58 миллиардов кассовых чеков, средняя стоимость приготовления кулича в 2026 году составит 1051 рубль.

Специалисты отметили, что с 23 по 29 марта 2026 года средняя цена на яйца достигла 133 рублей, на молоко — 100 рублей, на муку — 88 рублей, а на цукаты — 182 рубля. Также были указаны средние цены на другие продукты: сахар — 80 рублей, творог — 109 рублей, изюм — 195 рублей.

Кроме того, аналитики сообщили, что средняя цена на краску для яиц составила 51 рубль, а на готовый кулич — 113 рублей.