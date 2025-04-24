«Такском»: спрос на шашлык вырос на 30% в России за год

В апреле 2025 года спрос на шашлык увеличился на 30% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования платформы «Такском».

Особенно востребованным оказался шашлык из индейки, его продажи выросли на 64%, а средняя цена поднялась на 34%, достигнув 614,3 рубля.

Продажи шашлыка из говядины увеличились на 45%, при этом средняя стоимость выросла всего на 4% — до 543 рублей. Шашлык из курицы стал популярнее на 6%. Средняя цена этого вида поднялась на 13% и составила 383,2 рубля.

А вот интерес к свиному шашлыку вырос только на 4%. В то же время зафиксировано снижение спроса на наборы для приготовления мяса на гриле (на 3%).