«Такском» сообщил, что стоимость школьных принадлежностей увеличилась в 2025 году

Эксперты отметили, что средняя стоимость ручки увеличилась на 3,1% и достигла 51,33 рубля. Средняя цена карандаша упала на 11,7%, составив 73,36 рубля, а маркера — выросла на 4,5% до 67,63 рубля.

Также аналитики сообщили, что средняя стоимость тетради — 36 рублей, блокнота — 116,18 рубля, ботинок для мальчика — 3287,83 рубля, туфель для девочки — 2813,76 рубля. Средняя цена рубашки для мальчика увеличилась на 5,9% до 1690,32 рубля, а для девочки — на 18,9% до 1239,72 рубля.

Специалисты подчеркнули, что брюки для мальчика в среднем стоят 1875,27 рубля, для девочки — 1481,05 рубля. Пиджак для мальчика стоит 5221,71 рубля, для девочки — 3476,42 рубля. Галстук для мальчика обойдется в 777,05 рубля, бабочка — в 853,14 рубля. Платье стоит в среднем 2299,8 рубля, юбка — 1294,77 рубля, рюкзак — 2397,53 рубля. Всего было обработано более 50 миллиардов кассовых чеков.