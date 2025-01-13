Таксидермист Чайка: в России чаще стали заказывать чучела из домашних кошек

Владельцы домашних животных в России все чаще прибегают к таксидермии, чтобы сохранить воспоминания о своих ушедших питомцах. Эта практика, зарождавшаяся три года назад, продолжает расти в популярности. Профессиональный таксидермист Маргарита Чайка рассказала Life о специфике ритуала.

Первоначально россияне заказывали скелеты редких животных, таких как змеи. Со временем основной интерес переместился на изготовление чучел из домашних кошек.

Фантазии владельцев в этом вопросе не знают границ: кто-то хотел сделать браслет из ласки питомца, другие заказчики мечтали о подвижном чучеле, а третьи хотели получить куклу с открытыми и закрытыми глазами.

Создание чучела собаки может представлять сложности из-за ее крупных размеров. Что касается экзотических животных, то среди них встречаются рептилии, грызуны, а также редкие случаи, когда заказывают чучела лисиц и улиток, добавила собеседница.