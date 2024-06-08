Свыше 700 компаний воспользовались поддержкой «Моспрома» за пять лет

За последние пять лет мерами поддержки от центра «Моспром» воспользовались порядка 700 столичных компаний. Об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москва, заметил он, активно поддерживает развитие промышленности. К примеру, специалисты центра «Моспром» предоставляют производителям полный цикл поддержки по ведению внешнеэкономической деятельности.

«Всего с 2019 года помощь в продвижении продукции на международные рынки получили более 700 московских производителей. Они провели свыше девяти тысяч переговоров с зарубежными контрагентами», — рассказал он.

К примеру, в прошлом году три компании по производству продуктов питания приняли участие в международной выставке в Китае. По итогам этого мероприятия они заключили контракты на поставку товаров.

Экспертная аналитика

Специалисты центра «Моспром» уделяют большое внимание аналитике и исследованию зарубежных рынков. В общей сложности с 2019 года они подготовили свыше 200 аналитических продуктов. В 2021 году сотрудники центра разработали цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Такое устройство — первое в России, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Она позволяет проверить готовность компании к экспорту в целом и определить его потенциал в конкретную страну с определенным товаром», — отметил он.

По его словам, только в первом квартале 2024 года сервис посетили 2,5 тысячи раз.