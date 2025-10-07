Свыше 300 заявок на уличные выступления подали в Петербурге летом
В Санкт-Петербурге с 1 июня по 31 августа комитет по культуре получил 319 заявок на уличные выступления, большая часть из которых подана музыкантами. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
«Также заявки поступают от уличных художников и поэтов», — уточнили в представители ведомства.
Процесс подачи заявок упростили благодаря автоматизации на портале «Культура Петербурга». Там можно найти карту доступных мест для выступлений с указанием времени и параметров.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок отметил, что за первое полугодие 2025 года жалоб от уличных музыкантов не поступало. Он подчеркнул, что ситуация изменилась в корне, и закон, регулирующий деятельность уличных музыкантов, отвечает на жалобы жителей.