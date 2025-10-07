Свыше 300 заявок на уличные выступления подали в Петербурге летом

В Санкт-Петербурге с 1 июня по 31 августа комитет по культуре получил 319 заявок на уличные выступления, большая часть из которых подана музыкантами. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

«Также заявки поступают от уличных художников и поэтов», — уточнили в представители ведомства.

Процесс подачи заявок упростили благодаря автоматизации на портале «Культура Петербурга». Там можно найти карту доступных мест для выступлений с указанием времени и параметров.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок отметил, что за первое полугодие 2025 года жалоб от уличных музыкантов не поступало. Он подчеркнул, что ситуация изменилась в корне, и закон, регулирующий деятельность уличных музыкантов, отвечает на жалобы жителей.