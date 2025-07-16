Свыше 160 тысяч жителей Тюменской области установили самозапрет на кредиты

За первые четыре месяца текущего года более 160 тысяч тюменцев обратились через портал «Госуслуги» с заявлением на установку полного запрета на получение кредитов. Директор по риск-методологии Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов в разговоре с сайтом nashgorod.ru подчеркнул эффективность нововведения в противодействии мошенничеству.