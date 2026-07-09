Свыше 100 пар поженились на Северном речном вокзале в Москве с начала года

С начала 2026 года на Северном речном вокзале в Москве зарегистрировали брак более 100 пар. Около 70 пар уже подали заявления, а большинство слотов до конца года оказались заняты, сообщил сайт «Москва.ру» .

По сообщению пресс-службы столичного департамента транспорта, этот свадебный тренд продолжается благодаря живописной атмосфере и видам на Москву-реку, которые привлекают молодоженов.

Накануне Дня семьи, любви и верности на вокзале поженились еще восемь пар. Самой популярной датой для свадебных церемоний в этом году стало 10 июня.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что Северный речной вокзал участвует в проекте «Новые адреса счастья» уже шестой год подряд. За все время на площадке заключили брак свыше 600 пар.