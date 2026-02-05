Священник Сеньчуков рассказал, что православные верующие могут молиться за своих питомцев
Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в интервью aif.ru разъяснил православным христианам, что молитва за домашних любимцев вполне возможна.
По его словам, важно учитывать, что молитвы за разных животных адресуются различным святым.
«Конкретно кошкам покровительствует преподобная Гертруда Нивельская (VII век) и преподобный Нектарий Оптинский, собакам — святой Христофор Псоглавец», — отметил служитель.
Священник подтвердил, что после кончины души животных могут попасть в рай, и владельцы смогут воссоединиться со своими питомцами.