Священник Савченко рассказал, что среды и пятницы считаются самыми строгими днями Рождественского поста

Священник храма святителя Петра митрополита Московского Николая Савченко в беседе с Ura.ru рассказал православным верующим, как правильно держать Рождественский пост, который начнется 28 ноября.

По словам священника, в Рождественский пост верующим следует воздержаться от продуктов животного происхождения, в том числе яиц, молочной продукции и жиров животного происхождения.

«Понятно, что не все могут сейчас этот пост нести, не все привыкли к этому. Хотя ничего особенно тяжелого в посте нет», — сказал он.

Савченко добавил, что людям с ограничениями по здоровью не стоит придерживаться поста буквально. Среды и пятницы он назвал самыми строгими днями, когда запрещено не только мясо. Это время обычно посвящается молитве и духовному очищению.