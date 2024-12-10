Священник Савченко не увидел ничего плохого в установке скульптуры инопланетянина в Приморье

Иерей Андрей Васякин раскритиковал статую инопланетянина, установленную в Дальнегорске Приморского края. В беседе с « Ридусом » свое мнение о ситуации высказал клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко.

Напомним, прообразом существа послужил житель планеты Блук, представленный в советском мультфильме «Тайна третьей планеты». Священник посоветовал относиться к нему как к сказочному персонажу.

«Инопланетяне — такие же сказочные существа, как русалки, Змей Горыныч, домовые и лешие. Их никогда не существовало в реальности, но при этом они живут в сказках и мифах», — высказался служитель.

Он также отметил, что РПЦ критически воспринимает информацию о поисках внеземной цивилизации. Однако вера в существование разумной жизни на других планетах не считается тяжким грехом, добавил Савченко.