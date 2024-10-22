Священник Савченко: если человек был разведен и снова женился, его не возьмут в священнослужители

Человек, который развелся, а затем женился повторно, не сможет стать священнослужителем. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко.

Стать священнослужителем разрешается тому, кто был женат лишь один раз. Также это разрешается тому, кто был женат до крещения, затем покрестился и женился еще раз.

Савченко добавил, что следование каноническим правилам не является оправданием, поскольку брак — это божье установление. Человек в любом случае становится второбрачным. Священник также уточнил, что супруга батюшки не должна быть разведенной.