Священник Макарий назвал святых Петра и Февронию вдохновением для современных пар

История святых Петра и Февронии остается актуальной и современной, несмотря на нехватку исторических сведений о них. Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской Православной Церкви Макарий в беседе с Life.ru объяснил значение почитания святых для сегодняшних христиан.

Макарий напоминает, что Петр и Феврония служат примером истинной супружеской любви и верности. Они жили в эпоху значительных социальных различий и смогли преодолеть преграды, встающие на пути настоящей любви. Эти персонажи воплощают символы стойкости, взаимопомощи и терпения, важные для укрепления института семьи.

По словам священника, евангельская цитата «За умножение беззакония охладеет любовь» показывает, насколько важны добродетель и нравственность для сохранения крепкого семейного фундамента. Макарий убежден, что память о подвигах и жертвенничестве святых служит мощным стимулом для современного общества вспомнить о подлинных ценностях, утраченных в процессе секуляризации и морального упадка.