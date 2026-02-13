Священник Ланский рекомендовал уделить время духовной подготовке в Масленицу

Масленичная неделя — это не только время для блинов и народных гуляний, но и подготовка к Великому посту. Священник Вячеслав Ланский объяснил в беседе с Ura.ru , как правильно прожить эту неделю.

По словам служителя, праздник называют седмицей сыропустной, которой предшествует мясопустная неделя.

«Это время, когда мы в последний раз перед постом вкушаем мясо, а на сыропустной неделе — молочные продукты, яйца и рыбу. Это постепенное облегчение рациона помогает телу и душе подготовиться к ограничениям сорокадневного поста», — объяснил Ланский.

В качестве духовной подготовки он посоветовал сдвинуть фокус внимания внутрь себя и вернуть в жизнь молитвенное правило. Кроме того, важно участвовать в гуляниях осознанно.