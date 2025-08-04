Священник Бобров не увидел ничего плохого в ношении крестика, принадлежащего другому человеку

Потеря родного крестика, полученного от близких или случайно приобретенного, часто вызывает беспокойство: вдруг вместе с ним перейдет чья-то чуждая участь? Life.ru изучил церковные правила и народные приметы, чтобы окончательно разобраться в данном вопросе.

Оказалось, что многие наши тревоги основаны исключительно на предрассудках, не имеющих отношения к истинному христианству. Русская Православная Церковь однозначно утверждает: никакой запрет на использование чужого нательного креста отсутствует. Напротив, передача крестиков между членами семьи давно стала привычной практикой и воспринимается вполне естественно.

Родители дарят их своим детям, старшие родственницы оставляют потомкам, мужья преподносят женам. Как подчеркнул священник Давид Бобров, «церковь не видит препятствий в ношении крестика, принадлежавшего ранее другим людям. Будь то подарок родителей, наследование от родственников или находка — повода для беспокойства нет».

Крестики, переходящие от старших поколений младшим, воспринимаются особенно значимыми, поскольку содержат в себе моления и благословения множества предыдущих владельцев.