Священник Береговой рекомендовал не ходить с простудой в храм

Православный священник Владислав Береговой рассказал в беседе с RT , можно ли приходить в храмы с простудой.

По его словам, в такой ситуации стоит отказаться от посещения общественных мест, включая храмы, магазины и театры, до полного выздоровления.

«Любой священник своим прихожанам говорит, чтобы они ни в коем случае не приходили в храм, когда они заболели вирусом», — отметил Береговой.

Он рекомендовал больным оставаться дома, пояснив, что если возникнет необходимость, то священник может лично посетить дом и провести обряд причащения.