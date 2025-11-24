Священник Береговой рекомендовал не ходить с простудой в храм
Православный священник Владислав Береговой рассказал в беседе с RT, можно ли приходить в храмы с простудой.
По его словам, в такой ситуации стоит отказаться от посещения общественных мест, включая храмы, магазины и театры, до полного выздоровления.
«Любой священник своим прихожанам говорит, чтобы они ни в коем случае не приходили в храм, когда они заболели вирусом», — отметил Береговой.
Он рекомендовал больным оставаться дома, пояснив, что если возникнет необходимость, то священник может лично посетить дом и провести обряд причащения.