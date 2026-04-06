Священник Береговой рассказал о правилах хранения и утилизации освещенной вербы

Священник Владислав Береговой в беседе с РИА «Новости» рассказал о правилах хранения и утилизации освященных ветвей вербы после Вербного воскресенья. Он подчеркнул, что верба, принесенная из храма, считается святыней и требует уважительного отношения, хотя строгих церковных запретов на ее хранение не существует.

По сложившейся благочестивой традиции, освященные ветви принято хранить в течение года в «красном углу» — рядом с иконами. Это служит напоминанием о духовной радости праздника Входа Господня в Иерусалим, написали «Известия».

Когда ветви высыхают или наступает следующее Вербное воскресенье, их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Священник назвал несколько допустимых способов утилизации: ветви можно отнести в храм, сжечь в чистом месте, закопать в землю там, где не ходят люди, либо даже попытаться посадить, чтобы вырастить собственное дерево.

Важно помнить, что освященная верба не является оберегом или талисманом. Ее значение — символическое: она напоминает о вере и духовной радости, связанной с праздником.