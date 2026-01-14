Священник Береговой рассказал, что РПЦ разрешает кремацию при нехватке денег на перевозку тела из-за границы

Согласно документу РПЦ 2015 года «О христианском погребении усопших», Церковь допускает исключение лишь тогда, когда иное невозможно, например, при смерти за границей и высоких расходах на транспортировку тела домой.

Береговой завил, что кремация недопустима как обычное явление в христианстве, отметив ее историческое происхождение в язычестве. Однако он уточнил, что сама процедура никак не отражается на посмертной судьбе покойного, и подчеркнул важность духовного руководства священника в принятии решения близкими родственниками.