Священник Береговой призвал отложить бытовые хлопоты на Страстной седмице

На Страстной седмице, как и в любое другое время, нельзя грешить, а по возможности стоит отложить бытовые заботы. Об этом в интервью RT напомнил православный священник Владислав Береговой.

По словам служителя, эти дни желательно посвятить не домашним хлопотам, а участию в богослужениях, которые проходят только раз в году: службе Двенадцати Евангелий, воспоминанию установления Таинства Причастия, погребению Спасителя и сошествию Христа в ад в Великую субботу.

Береговой объяснил, что особых запретов в данный период нет, но сохраняется пост: нельзя употреблять мясное и молочное, а также не стоит чрезмерно увлекаться развлекательными программами и бесконечным просмотром коротких видео.