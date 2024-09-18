Священник Береговой: подавать милостыню нужно даже пьяницам

Подавать милостыню нужно тому, кто нуждается, а не выбирать. Господь примет любую милостыню, даже поданную пьянице, рассказал священник Владислав Береговой в беседе с Life.

По его словам, главное убедиться, что человек не мошенник. А пьяницы – такие же люди, которым нужна одежда и еда. Летом им можно купить бутылку воды, в холодное время года – чай или кофе.

Священник также отметил, что размер милостыни может быть любой. Необязательно, чтобы это были деньги – нуждающегося можно утешить и словом.