Священник Береговой напомнил, что православным нельзя есть продукты с кровью
Православный священник Владислав Береговой объяснил в беседе с RT особенности пищевых ограничений, сохранившихся в Новом завете.
Служитель упомянул, что некоторые древние народы имели обычай употреблять кровь поверженных врагов или диких животных, полагая, что это придаст им дополнительную мощь и энергию. Для христиан такая практика категорически недопустима и противоречит основным принципам веры.
«Если в гематогене есть кровь, читаем для этого состав, то человек не должен его потреблять. Где-то она может быть, а где-то нет. Кровяную колбасу — тоже нельзя», — отметил Береговой.
По его словам, допустимыми считаются переливание крови и лекарства с соответствующим составом.