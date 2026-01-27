Священник Береговой напомнил, что православным нельзя есть продукты с кровью

Православный священник Владислав Береговой объяснил в беседе с RT особенности пищевых ограничений, сохранившихся в Новом завете.

Служитель упомянул, что некоторые древние народы имели обычай употреблять кровь поверженных врагов или диких животных, полагая, что это придаст им дополнительную мощь и энергию. Для христиан такая практика категорически недопустима и противоречит основным принципам веры.

«Если в гематогене есть кровь, читаем для этого состав, то человек не должен его потреблять. Где-то она может быть, а где-то нет. Кровяную колбасу — тоже нельзя», — отметил Береговой.

По его словам, допустимыми считаются переливание крови и лекарства с соответствующим составом.