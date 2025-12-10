Свидетель по делу Аллаярова подтвердила информацию о нарушениях при работе со сводками в полиции

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга допросил еще одного сотрудника полиции по делу журналиста Дениса Аллаярова, подозреваемого в даче взятки. Об этом сообщило Ura.ru .

Ранее озвученные сведения о нарушениях в работе отдела полиции нашли подтверждение. Как пояснила свидетель, служебная информация свободно отправлялась на личные электронные адреса работников, не содержала обязательных пометок, подписей руководства. Документы, которые были открыты для редактирования, пересылались с нарушением приказов МВД.

На взгляд журналистов, ситуация может указывать на отсутствие ограничений для третьих лиц относительно распространения указанных сведений.