Светская Москва собралась на Пушкинском балу в Гостином Дворе

Тридцатого июня в Гостином Дворе с блеском прошел Пушкинский бал. Москвичи и гости столицы перенеслись в атмосферу бала 1899 года, который был проведен в честь столетия со дня рождения поэта. В программе бала — презентация уникальных артефактов пушкинской эпохи, дефиле исторических костюмов и, конечно же, вальс, кадриль и мазурка.

«Две тысячи двадцать четвертый год объявлен Указом президента России годом празднования 225-летия Александра Пушкина в знак признательности за его вклад в формирование современного русского языка. Проведя Пушкинский бал, Корпорация „Синергия“ внесла свой вклад в поддержание исторического наследия России. Еще один смысл, который мы вкладываем в это событие — это своего рода возврат к истокам, поиск опор, в том числе в нашей культуре», — отметил Вадим Лобов, президент Корпорации «Синергия».

За пару дней до события о бале начала говорить вся Москва, в итоге светская явка превысила все ожидания. Ведущими бала стали актеры Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева. Во время благотворительного аукциона гости бала получили возможность станцевать с солистками Большого театра — прекрасными Кристиной Кретовой и Анитой Пудиковой.