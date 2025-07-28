В 2024 году жители Курганской области стали больше путешествовать. Наиболее востребованными зарубежными направлениями у курганцев стали Турция, Абхазия и Египет. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловскстата.
По данным организации, из общего числа местных туристов 37,1% отправились в Турцию (5,8 тысячи человек), 19,3% — в Абхазию (три тысячи), а 12% — в Египет (1,9 тысячи).
Среди внутренних направлений курганцы чаще всего выбирали Краснодарский край, Курганскую область и Санкт-Петербург. Также отмечается рост интереса к туризму на фоне увеличения продаж железнодорожных и авиабилетов через отделения «Почты России».
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