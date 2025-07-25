Свердловскстат сообщил о снижении цен на овощи и яйца в регионе

За прошедшую неделю произошло значительное снижение цен на овощи, яйца и другие продукты в Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на отчет Свердловскстата.

Белокочанная капуста подешевела на 8,67%, теперь килограмм стоит 54,64 рубля. Огурцы стали дешевле на 8,28% и теперь продаются по 105,66 рубля за килограмм. Картофель и морковь также снизили свою стоимость — на 5,4% и до 82,62 рубля за килограмм соответственно.

Цена на свеклу снизилась до 74,91 рубля за килограмм. Десяток куриных яиц подешевел на 1,23% и теперь стоит 83,91 рубля. А вот макароны из пшеницы высшего сорта подорожали на 2,44%, до 134,7 рубля за килограмм.