Свердловскстат: каждая шестая семья в регионе обзавелась кофемашиной

Свердловскстат опубликовал данные по итогам выборочного обследования домохозяйств. Выяснилось, что каждая шестая семья в области обзавелась кофемашиной, сообщил « ФедералПресс ».

Согласно информации организации, популярность таких устройств по сравнению с прошлым годом выросла с 12% до 16%. Интерес к кондиционерам и обогревателям увеличился с 32% до 43%, к посудомоечным машинам — с 15% до 19%.

А вот спрос на игровые приставки снизился с 12% до 2%. Кроме того, жители региона стали отказываться от приобретения новых холодильников, пылесосов, телевизоров, плит, фотоаппаратов, видеокамер и радиоприемников.