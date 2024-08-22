Сведения в отношении победителя аукциона подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона﻿

Согласно представленным сведениям, участник аукциона, признанный победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, не подписал договор в установленный законодательством Российской Федерации срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, Администрация направила обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания победителем аукциона договора подтвержден представленными Администрацией документами. Победитель аукциона в рассмотрении обращения участие не принимал, доказательств, опровергающих позицию Администрации, не представил.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении победителя аукциона подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.

Связали, избили и бросили умирать. Что известно о смерти бармена на фестивале «Сигнал»

Сухо попрощается. Каким будет конец лета в Москве и Подмосковье

Фейк: ВСУ разбили под Курском 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота

Жили они долго и счастливо. Зачем платить за крепкий брак

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте