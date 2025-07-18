Согласно представленным сведениям Фонд заключил с Обществом договор на выполнение работ по разработке проектной документации и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения договора, Фонд расторг договор в одностороннем порядке. Неисполнение договора подтверждено представленными Фондом документами. Комиссией установлены обстоятельства, подтверждающие ненадлежащее исполнение Обществом обязательств по договору.
Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Техсервис» подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций.
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