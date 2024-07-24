Сведения в отношении ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок Общество не представило Учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на оказание услуг по сервисному обслуживанию приточно-вытяжных систем вентиляции и кондиционирования, установленных в помещениях ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России филиал (ЛРЦ Дубна) в 2024 году.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ» подлежат включению в РНП.

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РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

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