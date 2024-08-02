Сведения в отношении ООО «СК ЭЛЕКТРЕТИКА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

Согласно представленным сведениям Администрация заключила с Обществом контракт на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию светофорных объектов в 2024 году.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Администрация расторгла контракт в одностороннем порядке.