Сведения в отношении ООО «РУНЕТСОФТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

Согласно представленным сведениям Министерство заключило с Обществом контракт на оказание услуг по продвижению в поисковых системах, контекстной и таргетированной рекламе государственной информационной системы Московской области «Инвестиционный портал Московской области».
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «РУНЕТСОФТ» подлежат включению в РНП.
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