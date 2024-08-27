Сведения в отношении ООО «МСК-СТРОЙ» подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций

Согласно представленным сведениям Фонд заключил с Обществом договор на выполнение работ по разработке проектной документации и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения договора Фонд расторг договор в одностороннем порядке. Неисполнение договора подтверждено представленными Фондом документами. Комиссией установлены обстоятельства, подтверждающие ненадлежащее исполнение Обществом обязательств по договору.

Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «МСК-СТРОЙ» не подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций.

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