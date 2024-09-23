Согласно представленным сведениям, ООО «Инвест Групп 1», признанное победителем аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не подписало договор в установленный законодательством Российской Федерации срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора купли-продажи земельного участка, Администрация направила обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания ООО «Инвест Групп 1» договора подтвержден представленными Администрацией документами. ООО «Инвест Групп 1» доказательств, опровергающих позицию Администрации, не представило.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Инвест Групп 1» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.