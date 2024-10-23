Сваха Сябитова: успех в поиске партнера зависит от настроя женщины

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова дала советы женщинам, желающим найти вторую половинку. При правильном настрое любовь можно встретить даже в очереди к стоматологу, отметила сваха в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

По ее мнению, больше шансов на успех имеют доброжелательные и хорошие девушки. Менее удачливы в данном вопросе участницы инфоцыганских курсов и элитных развлекательных мероприятий, считает эксперт.

«Неважно какой способ знакомства вы выберете, сайт ли это знакомств или пойдете к друзьям на вечеринку, — все зависит от вашего настроя и желания», — отметила ведущая.

Если же пара не приходит к заключению брака в течение года отношений, значит, один из партнеров в действительности этого не хочет, заключила Сябитова.