Сваха Роза Сябитова раскритиковала инициативу заставить холостяков жениться принудительно

Группа анонимных активистов передала на рассмотрение Государственной думы России проект закона, предполагающий создание базы одиночек-мужчин старше 18 лет и введение наказаний за отсутствие отношений. Сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с «Ридусом» назвала инициативу абсурдной и нереализуемой на практике.

Авторы идеи предложили отправлять несостоявшихся женихов на службу государству, мотивируя вступлением в брак. По мнению Сябитовой, контроль над личной жизнью россиян невозможен технически и противоречит Конституции. Проект требует серьезной переработки и обоснований, подчеркнула сваха.

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