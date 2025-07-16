Сваха Роза Сябитова раскритиковала инициативу заставить холостяков жениться принудительно

Группа анонимных активистов передала на рассмотрение Государственной думы России проект закона, предполагающий создание базы одиночек-мужчин старше 18 лет и введение наказаний за отсутствие отношений. Сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с «Ридусом» назвала инициативу абсурдной и нереализуемой на практике.