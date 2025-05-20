Свадебный организатор Лейбман рассказала, что свадьба в Москве обойдется минимум в 1 млн рублей

Свадебный организатор Евгения Лейбман рассказала, что торжество для молодоженов в столице обойдется не менее чем в один миллион рублей. Эта сумма актуальна для свадеб с 30–50 гостями — таким количеством приглашенных чаще всего интересуются клиенты, написала «Москва 24» .

«В сумму от одного миллиона рублей входит ресторан, фотограф, видеограф, ведущий, декор, организатор, праздничный торт, приглашения, диджей и необходимое оборудование, а также еда и алкоголь», — отметила эксперт.

Лейбман также поделилась, как сэкономить до 30% бюджета: по ее мнению, это возможно, если провести свадьбу в будние дни и не в сезон. Наиболее подходящими месяцами она назвала октябрь и ноябрь.

Помимо этого, стало известно, что около 170 пар зарегистрируют брак на открытии II Всероссийского свадебного фестиваля.