SuperJob: все крупные компании с площадками в труднодоступных местах оплачивают сотруднику проезд до работы

Депутаты Госдумы предложили обязать работодателей, площадки которых находятся в труднодоступных местах, обеспечивать проезд своим сотрудников до места и обратно. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал основатель SuperJob Алексей Захаров.
Он напомнил, что в таких обстоятельствах все крупные компании оплачивают или предоставляют транспорт для персонала.
«Если работодатель не обеспечит их (сотрудников — прим. ред.) доставку до места работы и обратно, <…> он просто никого не найдет к себе на работу», — пояснил эксперт.
По его словам, только некоторые мелкие фирмы не способны организовать данные условия. Однако у них это упущение компенсируется зарплатой.
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