SuperJob: в России сохранится спрос на работников в сфере сельского хозяйства

Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра SuperJob, спрогнозировала сохранение высокого спроса на работников в сферах торговли и сельского хозяйства в ближайшие пять лет. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, также ожидается увеличение потребности в кадрах в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении.

«Но в целом спрос возрастет на все профессии, потому что сейчас мы находимся в демографической яме. Только к 2030 году мы из этой ямы начнем выходить», — заявила специалист.

Голованова добавила, что переход на онлайн-покупки не приведет к снижению спроса на продавцов в ближайшем будущем. Исследования показывают, что покупатели предпочитают личное взаимодействие с кассиром вместо автоматизированных решений.