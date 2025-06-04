SuperJob: в Петербурге сократилось число желающих посетить Марс

Сервис SuperJob опубликовал данные опроса, показывающие снижение интереса жителей Петербурга к путешествию на Марс. Об этом сообщил « Росбалт ».

Желание попасть на Красную планету теперь испытывают лишь 26% опрошенных, тогда как в 2021 году доля мечтателей составляла 29%.

Всего по стране доля россиян, готовых отправиться на Марс, составила 27%, остальные 73% пока не рассматривают такую возможность всерьез. Мужчин, заинтересованных в межпланетных экспедициях, оказалось заметно больше, чем женщин: 34% против 21%.