SuperJob: словосочетание «школьные годы» вызывает отрицательные ассоциации у каждого пятого россиянина

Каждый пятый опрошенный россиянин отметил, что словосочетание «школьные годы» вызывает у него отрицательные ассоциации. Таким результатом поделился  сервис SuperJob, написал RT.

Еще 16% отметили, что школьные годы у них ассоциируются с советской песней «Школьные годы чудесные», 11% испытывают радость, когда вспоминают школу, а 9% сразу думают о занятиях и знаниях.

Около 6% респондентов рассказали, что, вспоминая о школе, думают о дружбе и беззаботности. У 2% этот период жизни связан с первой любовью.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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Danita Delimont Stock Photograph / film

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