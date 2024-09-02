SuperJob: словосочетание «школьные годы» вызывает отрицательные ассоциации у каждого пятого россиянина

Каждый пятый опрошенный россиянин отметил, что словосочетание «школьные годы» вызывает у него отрицательные ассоциации. Таким результатом поделился сервис SuperJob, написал RT .

Еще 16% отметили, что школьные годы у них ассоциируются с советской песней «Школьные годы чудесные», 11% испытывают радость, когда вспоминают школу, а 9% сразу думают о занятиях и знаниях.

Около 6% респондентов рассказали, что, вспоминая о школе, думают о дружбе и беззаботности. У 2% этот период жизни связан с первой любовью.