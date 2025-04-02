SuperJob: половина россиян старше 45 лет чаще смотрят отечественные сериалы

Отечественные сериалы пользуются популярностью среди россиян старше 45 лет — их смотрят 49% этой возрастной группы. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob и РИА «Новости», сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Среди молодежи до 35 лет любителей таких проектов меньше — всего 35%. Российские сериалы гораздо популярнее турецких среди женщин, в то время как мужчины предпочитают американские и южнокорейские. А вот 21% опрошенных не смотрят подобные картины вовсе.
Напомним, представители движения «Ветераны России» обратились в государственные органы с просьбой запретить турецкие сериалы, поскольку они могут влиять на восприятие российских мужчин женщинами.
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