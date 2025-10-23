SuperJob: половина петербуржцев решили в 2026 году идти в отпуск летом

Большинство жителей Санкт-Петербурга (61%) уже решили, в какой сезон 2026 года они отправятся в отпуск. С результатами исследования сервиса SuperJob ознакомился телеканал «Санкт-Петербург» .

По информации аналитиков, лето выбрали 46% опрошенных, весну — 7%, осень — 6%, а зиму — 2%.

Однако 27% петербуржцев еще не определились с выбором сезона, а 12% предпочитают не планировать отдых заранее и оставляют составление графика отпусков на усмотрение HR-специалистов.

Специалисты отметили, что женщины чаще выбирают летние месяцы для отпуска, а среди мужчин больше тех, кто не планирует свой отдых заранее.