SuperJob: почти каждый третий петербуржец хочет возглавить компанию, в которой работает

Почти треть трудящихся в Санкт-Петербурге (28%) хотят занять руководящую должность в своей компании. Об этом говорят результаты исследования SuperJob, с которыми ознакомился сайт gazeta.spb .

Среди работающих в Санкт-Петербурге мужчин 37% хотят стать генеральными директорами, тогда как среди женщин такой ответ дали только 20%. Эта разница может быть связана с гендерными стереотипами, разными карьерными ожиданиями и различным восприятием баланса между работой и личной жизнью.

Кроме того, исследование обнаружило связь между желанием занять руководящую позицию и уровнем дохода сотрудников. Среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц, 31% хотят стать директорами своих компаний. Среди работников с более низким доходом таких желающих всего 22%. Это различие может объясняться уверенностью в своих силах и стремлением увеличить доход.

Анализ результатов опроса также показал, что представители некоторых профессий больше других заинтересованы в должности директора. Это менеджеры по логистике (38%), специалисты по клиентскому обслуживанию (35%) и менеджеры по продажам (34%). Эти профессии часто связаны с управлением ресурсами, взаимодействием с клиентами и принятием стратегических решений, что способствует развитию лидерских качеств и стремлению к руководящим должностям.