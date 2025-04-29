SuperJob: почти 80% петербуржцев сталкиваются с переработками

Эксперты SuperJob провели опрос среди офисных сотрудников Санкт-Петербурга и выяснили, что 79% из них иногда задерживаются на работе. Об этом сообщил «Петроград».

Стало известно, что 30% респондентов перерабатывают регулярно, а 49% — периодически.

По данным аналитиков, 60% опрошенных хотят продемонстрировать свою эффективность работодателю, чтобы получить повышение зарплаты или премию. Из них 30% остаются для дополнительной работы.

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